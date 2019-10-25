Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

25.10.2019 17:30

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Deyincek Mahallesi'nde Ş.K'ye (46) ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 176 gram kubar esrar, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüpheli Ş.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA