Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bir araçta arama yaptı.

Araçta bir şüphelilerin üzerinde 9,83 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden A.Y.(32), C.Z. (31), E.Ş. (39) ve H.T. (26), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

E.C. (31) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA