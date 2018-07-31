Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo kubar esrar, 68 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo kubar esrar, 68 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çarşamba ilçesi Paşayazı Mahallesi'nde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 7 kilo kubar esrar, 68 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda K.G. (54) ve M.K. (49) gözaltına alındı.

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