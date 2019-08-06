Çarşamba'da uyuşturucu operasyonları

06.08.2019 10:03

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri tarafından Alibeyli, Kirazlıkçay, Beylerce ve Aşağı Donurlu Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Belirlenen evlerde ve bahçelerde yapılan aramada 60 kök Hint keneviri, 2 kilo 100 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 2,14 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler H.Y, V.T, G.T, Ö.C. ve H.Y. gözaltına alındı.

Zanlılardan V.T, G.T, Ö.C ve H.Y, sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA