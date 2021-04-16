Çarşamba'da üreticilere organik gübre ve ekipman desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde hazırlanan Su Havzalarının Korunması Projesi kapsamında Çarşamba ilçesinde üreticilere tarım ekipmanı ve gübre desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde hazırlanan Su Havzalarının Korunması Projesi kapsamında Çarşamba ilçesinde üreticilere tarım ekipmanı ve gübre desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ağcagüney Mahallesi'nde düzenlenen programda, tarım bölgesi olmalarına, ovaları bulunmasına rağmen bunu gerektiği gibi katma değere dönüştüremediklerini söyledi.

Bunun için hem iç hem de uluslararası piyasa için kaliteli ürün üretilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, dünyada üretilen ürünlerden başka bir farkındalığın olması veya ürüne Türkiye ile dünyanın ihtiyaç duyması gerektiğini dile getirdi.

Belediye denilince akla yol, alt yapı, su geldiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Ama belediyenin asli görevi bu değil. Kültürel, sanayi, tarım anlamında aklınıza ne geliyorsa destek vermemiz gerekiyor. Yol yapan, su getiren belediye bunları yapınca asıl belediyeciliğe o zaman başlayacağız. Tarımsal alanda da Samsun'da çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Gerçekleştireceğimiz proje ile dağıtacağımız organik gübrelerle içme suyu havzasını korumayı ve organik fındık üretimini artırmayı amaçlıyoruz. 28 pülverizatör, 1 dal kırma makinesi, 5 kilogramlık 1008 sıvı organik gübreyi Çakmak Barajı havzasında kullanacağız. Organik fındığı markalaştırarak piyasaya sürmemiz gerekiyor."

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de bölgenin kalkınması, gelişmesi ile ilgili sektörel bazda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Çarşamba Çakmak Barajı çevresindeki su havzasında iki şey hedeflendiğine dikkati çeken Gültekin, "Öncelikle su havzalarının korunması ile ilgili hedefimiz var. İkinci hedefimiz organik üretimle ilgili. Bu doğrultuda çiftçilerimizin desteklenmesi, daha sonrasında üretim ve satış ve pazarlama, ekonomi ile ilgili çalışmalarımız var. Daha önce Bafra'da manda ve sütü üretimi ile ilgili ekipman dağıtımı gerçekleştirdik. Özellikle yerel yöneticilerimiz üreticilerin yanında istihdam olabilecek güzel projeler gerçekleştiriyor. Biz de bu ve bunun gibi projelere elimizden geldiği kadar destek vereceğiz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da daha önce DOKAP ile 972 çiftçiye birer ton hem katı hem de sıvı gübre verdiklerini belirterek, "Çarşamba ilçemizde 1 milyon 160 bin dekar alanda fındık üretimimiz var. 37 bin 500 dekar alanda da organik fındık üretimi yapılıyor. Özellikle Çakmak Barajı havzasında fındık üretimi yapan üreticilerimize dağıtılacak gübreler sadece bizler için değil, Samsun için de içme suyu açısından da önem arz ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise Çarşamba Ovası'nın dünyanın sayılı ovalarından biri olduğunu söyledi.

Doğal, katkı maddesi içermeyen gıdaların üretiminin önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, "Bu nedenle organik üretim büyük önem taşıyor. Bu konuda markalaşmamız gerekiyor. Organik ürünleri üreterek dünya çapında marka haline gelmemiz gerekiyor. Projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, DOKAP Başkanımıza ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dal tarım ekipmanlarının kullanımı, üreticilere uygulamalı olarak gösterildi, ardından 28 pülverizatör, 1 dal kırma makinası ile sıvı organik gübre üreticilere dağıtıldı.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü İrfan Atasoy, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır ile muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman