Çarşamba'da üç boyutlu yaya geçidi uygulaması

29.08.2019 17:10

Çarşamba Belediyesi, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladı.

Üç boyutlu yaya geçidi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için zemini uygun olan okulların önüne öncelikli olarak uygulanacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yayaların güvenliğini sağlamak için üç boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladıklarını söyledi.

İlk olarak Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önündeki yaya geçidine uygulama yaptıklarını belirten Doğan, "Yol, sürücülerin dikkatini çekerek hızlarını düşürmesini sağlayacak şekilde üç boyutlu görünen yaya geçidiyle boyandı. Araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayarak hızlarını azaltacak, yayalar da karşıya daha güvenli şekilde geçebilecek." dedi.

Ekiplerinin ilçenin farklı bölgelerine üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını yapmaya devam edeceklerini anlatan Doğan, "Öncelikli olarak zemini uygun olan okulların önüne uygulayacağımız üç boyutlu yaya geçidi, trafikte yaya önceliğine farkındalık yaratmanın yanı sıra güvenli ulaşımı da sağlayacak. Uygulama hemşehrilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılandı." diye konuştu.

Kaynak: AA