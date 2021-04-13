Çarşamba'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsuh'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsuh'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail Çakır yönetimindeki 55 HH 895 plakalı otomobil, Demiraslan Mahallesi mevkisinde Kadir Çavdar idaresindeki 55 RS 164 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan Dursune Çakır ve Murat Keleş, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman