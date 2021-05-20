Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ Köprüsü üzerinden Ayvacık yolu istikametine seyir halinde ilerleyen Hikmet A.(25) yönetimindeki 59 YU 372 plakalı otomobille, yan yoldan Ayvacık yolu istikametine dönüş yapmak isteyen Hasan Fehmi E. (76) yönetimindeki 16 BV 733 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 YU 372 plakalı otomobilde bulunan Kadriye A. (54) yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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