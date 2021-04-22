Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Merkezi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A. idaresindeki 55 ADM 336 plakalı otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı.

Yaralı, 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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