Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.09.2019 17:38
Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametinden Çarşamba istikametine seyir halinde olan Ziya İ. idaresindeki 55 LS 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Ziya İ., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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