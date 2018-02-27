Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüs, önce otomobile ardından iş yerine çarparak durabildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüs, önce otomobile ardından iş yerine çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Kadir Demir'in (80) kullandığı 55 RJ 674 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Selim Köse idaresindeki 55 AAB 391 plakalı otomobile çarptı.
Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki iş yerine çarparak durabildi. Hafif yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekibince tedavi edildi.