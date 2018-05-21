Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun yönüne giden K.Ö. (38) idaresindeki 34 SD 4886 plakalı otomobil, Çarşamba ilçesi Acıklı mevkisinde, yolun karşısına geçiş yapmaya çalışan Musa Şimşek (60) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü K.Ö, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.