Çarşamba'da tasavvuf müziği konseri sunuldu

12.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:20

Çarşamba ilçesinde tasavvuf müziği konseri gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program, Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun konseri ile devam etti ve dualarla son buldu.

Kutlu Emirli'nin yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu.

Çarşamba Belediye başkanı Halit Doğan, spordan sanata, kültürden edebiyata birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Belediyemizin kültür sanat kurslarına her yaş grubundan katılan hemşehrilerimiz var. Onları da sahnelerde görmek, sevdikleri alanda kendilerini yetiştirmelerini sağlamak bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Programın ardından katılımcılara Çarşamba Belediyesi tarafından aşure ikram edildi.

Kaynak: AA