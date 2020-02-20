20.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:34

Çarşamba'da "TARSİM Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, tarım sigortasının Çarşamba için çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilçede sel afeti yaşandığını hatırlatan Akman, "Sel afetinde pek çok üreticimiz zarar gördü. Üreticilerimiz bir yıl emek verdikleri ürünlerini birkaç saatte kaybetti. Bununla alakalı uzman arkadaşımız gerekli bilgilendirmeleri sizlere yapacak." dedi.

Daha sonra TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğünden Erhan Akkuş, üreticilere TARSİM ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA