Çarşamba'da Tarihi Eser Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, tarihi eser satışı gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma neticesinde H.K. (24) ve H.T. (25), beraberlerindeki tarihi eser olduğu düşünülen kılıç ve bıçakla yakalandı.

İlk belirlemeye göre Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ve bıçağın kaç yıllık olduğunun karbon testi sonucunda tespit edileceği bildirildi.