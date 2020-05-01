Çarşamba'da sokaklarda sessizlik hakim
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Çarşamba'da sokaklarda sessizlik hakim

Çarşamba'da sokaklarda sessizlik hakim
01.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:43

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokaklarda sessizlik hakim oldu.

1-2-3 Mayıs tarihlerinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında, vatandaşlar evlerinde kaldı. Samsun-Ordu karayolu başta olmak üzere birçok ana yol ve şehir merkezinde ki caddeler boş bir görüntüye büründü. Samsun-Ordu karayolunda yok denecek kadar bir trafik seyredilirken, yol güzergahından çoğunluklu olarak ağır vasıta geçtiği gözlemlendi.

Saat 09.00-14.00 arası marketlerin hizmet verdiği Çarşamba ilçesinde saatlerin 14.00'ü göstermesiyle birlikte marketlerin kapanmasının ardından Çarşamba ilçesi tam anlamıyla derin bir suskunluk içerisine girdi. İlçenin şehir merkezinde bulunan Abdullah Paşa Meydanı'ndaki alanda duraklayan güvercinleri ve sokak hayvanlarını ise Çarşamba Belediyesi ekipleri unutmayarak yiyecek bıraktı.

Fırınların gün boyu açık kaldığı ilçede belirli noktalarda tarım ürünleri satışı ve tamiratı yapan işletmeler, akaryakıt istasyonları ve nöbetçi eczaneler de faaliyetlerini sürdürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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