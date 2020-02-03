Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

03.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:20
Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Hüsnübey Caddesi'nde T.B. (25) ile Y.A. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, T.B.'yi tüfekle ateş ederek yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Y.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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