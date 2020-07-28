Çarşamba'da şeftali üreticisi fiyattan memnun
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Çarşamba'da şeftali üreticisi fiyattan memnun

Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlyas Sezgin, ilçede şeftali üreticisinin ürününün bu sene para kazandırdığını söyledi.

Çarşamba'da şeftali üreticisi fiyattan memnun
28.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:10

Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlyas Sezgin, ilçede şeftali üreticisinin ürününün bu sene para kazandırdığını söyledi.

Sezgin, AA muhabirine, bu sene üreticinin sebze haline şeftalisini 3 ila 5 lira arasında sattığını belirtti.

Bunun yanı sıra Meysu'ya 500 ton şeftali satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Sezgin, "Meysu'ya verdiğimiz şeftalinin fiyatı 50 kuruştan başladı ancak yaptığımız pazarlıklar sonucunda şu anda 1 liraya satış yapıyoruz. Çarşamba'da şeftali ilk kez bu fiyatı gördü, bunda da yaptığımız pazarlıkların etkisi var. Bu sene üreticimiz ürettiği üründen para kazandı." dedi.

İlçede şeftali üretiminin, üreticilerin farklı ürünlere yönelmesi ile azaldığını dile getiren Sezgin, "Bu nedenle bu yıl 5 bin ton şeftali üretimi gerçekleşti. Eskiden Türkiye'nin üretiminin yüzde 12'si Çarşamba'dan karşılanırken, şimdi bu oran yüzde 6'lara geriledi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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