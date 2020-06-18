Çarşamba'da şeftali hasadı başladı Çarşamba'da şeftali hasadı başladı.

Çarşamba'da şeftali hasadı başladı.

Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlyas Sezgin ile Hacılıçay Mahallesi'nde şeftali toplayan üreticileri ziyaret eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Bu süreçte üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ürünleriyle daha fazla ilgilenme fırsatı bulduğunu belirten Aydemir, "Gezdiğimiz tarlalarda şeftali oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da üreticilerimizin ürünü ile ne kadar ilgilendiğini gösteriyor. Bu sene üreticilerimiz ürettikleri üründen para kazanacaktır." dedi.

İnsanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına son dönemde sebze ve meyveye daha çok talep gösterdiğini vurgulayan Aydemir, üreticilerin de bu sayede ürününden hakkını alacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA