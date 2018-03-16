Çarşamba'da Sahte İçki Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada 100 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bir istihbarat üzerine Orta Mahalle'de M.B'ye (53) ait evde arama yaptı. Yapılan aramada toplamda 100 litre sahte ve kaçak rakı ele geçirildi. M.B. polisteki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçen sahte ve kaçak rakının piyasa değerinin ise 13 bin lira olduğu öğrenildi. - SAMSUN