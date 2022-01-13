Çarşamba'da Recep Demirkaynak stand-up gösterisi sundu

Çarşamba Belediyesi ve TÜGVA Çarşamba iş birliğinde düzenlenen Recep Demirkaynak stand-up gösterisi gerçekleştirildi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteride katılımcılar güzel vakit geçirme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede sosyokültürel anlamda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız için bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün Recep Demirkaynak TÜGVA Çarşamba ve Çarşamba Belediyesi iş birliğiyle stand-up sahnelenmesine vesile oldu. Vatandaşlarımızın sosyalleşmesi adına bu tarz çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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