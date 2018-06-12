Çarşamba'da Park Halindeki Minibüste Yangın
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Kocakadılar Sokak'ta Yaşar Akbulut'a ait 55 KG 534 plakalı minibüste, sürücüsünün kontağı açması ile dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede yanmaya başlayan minibüs, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.