Çarşamba'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oktay A. (36) idaresindeki 06 AF 010 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 55 KM 350 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri