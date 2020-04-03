Çarşamba'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı
Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
03.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:48
Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Keskin idaresindeki 55 ABM 765 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde Yusuf Sırıklı'nın kullandığı 55 E 0478 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA