Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Almacı idaresindeki 55 KA 696 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada araçta bulunan Emine ve Mehmet Ali Almacı yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri