Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Almacı idaresindeki 55 KA 696 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada araçta bulunan Emine ve Mehmet Ali Almacı yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri Donald Trump
Magazin Seren Serengil
Spor Umut Meraş Lionel Messi Mustafa Denizli Ebru Şallı
Tüm Haberler Güzel Sözler Ersin Tatar Namaz Vakitleri Mehmet Kasapoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çarşamba'da otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:34:44. #1.12#