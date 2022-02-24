Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Konaçoğlu (42) idaresindeki 07 E 8558 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şentürk'e (82) çarptı.
Yaralanan Şentürk, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel