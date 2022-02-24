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Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Konaçoğlu (42) idaresindeki 07 E 8558 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şentürk'e (82) çarptı.

Yaralanan Şentürk, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Mustafa Şentürk, Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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