Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer O. (31) idaresindeki 06 CEC 898 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Otogar ışıkları mevkisinde halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Y'ye (19) çarptı.
Yaralanan Ersin Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel