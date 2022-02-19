Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer O. (31) idaresindeki 06 CEC 898 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Otogar ışıkları mevkisinde halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Y'ye (19) çarptı.

Yaralanan Ersin Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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