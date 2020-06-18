Çarşamba'da otomobilde ruhsatsız silah bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilde 2 silah ele geçirildi.
18.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:35
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilde 2 silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araç sürücüsü H.N'nin üzerinde yapılan aramada, başkasına ait bulundurma ruhsatlı tabanca, otomobilin bagajında ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili H.N. hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Kaynak: AA