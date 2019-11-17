Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı
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Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

17.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:40
Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

'ün (42) kullandığı 34 BIR 601 plakalı otomobil, Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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