Çarşamba'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Çarşamba'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

06.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:18
Çarşamba'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Samsun yönüne giden Yıldız Öztürk idaresindeki 52 HE 898 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Orhan Gencer'in kullandığı 55 ACD 079 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gencer, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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