Çarşamba'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Çarşamba'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çarşamba'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
17.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:19

Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kurtahmetli sapağında Ayvacık yönüne giden Recep Aydoğdu idaresindeki 25 FB 266 plakalı otomobil, Yakup Çakır'ın kullandığı 55 RY 286 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Hakkı Çakır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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