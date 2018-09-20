Çarşamba'da Öğrenci Servislerine Denetim
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, öğrenci servislerine sıkı denetim uyguluyor.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, öğrenci servislerine sıkı denetim uyguluyor.
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Çarşamba ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde, öğrencilere emniyet kemeri takmaları, araç içinde uymaları gereken kurallar hatırlatıldı, sürücüler de uymaları gereken kurallar konusunda uyarıldı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.