Çarşamba'da Muğla için yardım kampanyası başlatıldı

Çarşamba Belediyesi, Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Çarşamba Belediyesi, Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ve içerisinde kuru bakliyat ağırlıklı gıdalar ile hijyen malzemeleri bulunan tır, 13 Ağustos Cuma günü uğurlanacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ülke genelinde yaşanan yangınların herkesin ciğerini parçaladığını söyledi.

Çok güçlü bir aile olduklarını ve el ele verere bugünleri aşacaklarını belirten Doğan, "Muğla bölgesindeki yangından etkilenen kardeşlerimiz için hijyen malzemeleri ve kuru bakliyat ağırlıklı gıdalara ihtiyaç olduğunu öğrendik. Çarşamba Belediyesi aşevimizde toplanacak yardım malzemelerini Kızılay koordinasyonunda yangın bölgesine göndereceğiz. Hemşerilerimiz de yardım malzemelerini, yangın bölgesine ulaştırmak adına aşevimize getirip teslim edebilirler. Biz ülke olarak her zorluğu birlik içerisinde aşmayı bildik. Bugünleri de atlatıp cennet vatanımızı tekrar yeşerteceğiz. Gün birlik günü, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman