Çarşamba'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ile arkasındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Doğal Yaşam Merkezi'nden Çarşamba yönüne giden Tarık Ekici (26) idaresindeki plakasız motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek korkuluklara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mustafa Kaygusuz (31), olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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