Çarşamba'da kültür sanat kursları

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:24

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, ilçedeki kültür sanat kurslarını ziyaret etti.

Çarşamba Belediyesinin ilk defa düzenlediği kültür sanat kurslarına Çarşambalılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk oyunları, tiyatro, drama, zeka oyunları, temel robotik kodlama, bağlama, gitar, piyano, keman ve ses eğitimi verilen kurslara 600 kursiyer katıldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, Cemil Şensoy Kültür Merkezi, Delta Park AVM İdare Binası, Kültür Merkezi, Çarşamba Endüstri Meslek Lisesinde verilen kursları ziyaret etti.

İlçede kültürel faaliyetlerin gelişmesine önem verdiklerini ifade eden Doğan, "İlçemizde ilk olmasına rağmen talebin çok olması ve katılanların mutlu olması bizleri de mutlu etti. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan kurslarımıza katılanlar var. Aileler ile görüşmemizde çocuklarımızın kurslara severek geldiğini öğrendik." dedi.

Kaynak: AA