Çarşamba'da KPSS kurslarına yoğun ilgi

25.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:58

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) kursları yoğun ilgi görüyor.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek KPSS için lisans mezunlarına yönelik açtıkları kursa 60 kursiyerin katıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra önlisans mezunları ve ortaöğretim mezunlarına yönelik açtıkları kurslara 75 kursiyerin katıldığını söyleyen Şahin, "Kurslarımız hafta içi her akşam gerçekleştiriliyor. Bu kurslarımızın dışında Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte engelli vatandaşlarımız için yapılacak olan E-KPSS sınavı için açtığımız kursumuzda da 15 kursiyerimiz bulunuyor. Kurslarımız sınav tarihine kadar sürecek. Çarşambalı gençlerimiz KPSS kurslarına büyük ilgi gösteriyor. Bundan sonra talep olması halinde kurslarımızı açmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA