Çarşamba'da korkutan yangın Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Koldere Apartmanı'nda bulunan havalandırma bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın sonucu, apartmanın havalandırma bölümünde maddi zarar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA