Çarşamba'da kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşamba'da kısıtlama sessizliği

Çarşamba'da kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, Çarşamba ilçesini kısıtlama sessizliğine bürüdü.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, Çarşamba ilçesini kısıtlama sessizliğine bürüdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasağın ilk gününde Çarşamba ilçesi kısıtlama sessizliğine bürünürken, sokağa çıkan vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada HES kodu sorgulaması ve muafiyet belgeleri kontrol edildi. - SAMSUN

Çarşamba'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çarşamba'da kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:18:03. #1.14#

title