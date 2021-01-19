Çarşamba'da kış lastiği denetimi
19.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:28
Çarşamba'da emniyet ekipleri kış lastiği denetiminde bulundu.
Çarşamba'da emniyet ekipleri kış lastiği denetiminde bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Ali Fuat Başgil Köprüsü girişindeki uygulama noktasında kış lastiği ve muayene denetlemesi yaptı.
Denetimlerde 100'den fazla araç sorgulanırken, kış lastiği ve muayenesi olmayan araçlara gerekli cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman