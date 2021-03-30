Çarşamba'da kırmızı çizgi uygulaması başladı
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Çarşamba'da kırmızı çizgi uygulaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çarşamba'da kırmızı çizgi uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Çarşamba'da başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Çarşamba'da başladı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve ilçe protokolü yaya geçidine ilk kırmızı çizgiyi çekerek uygulamayı başlattı.

Ülke genelinde başlatılan "Kırmızı Çizgi" uygulaması ile yaya önceliğine vurgu yapılarak tüm ışıksız kavşak ve yollarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verme farkındalığı oluşturmak amaçlanıyor.

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kırmızı çizgi uygulamasına dair yaptığı açıklamasında, "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' sloganıyla yaya geçitlerimize ilk kırmızı çizgimizi çekerek bir farkındalık oluşturduk. İçişleri Bakanlığımız tüm Türkiye genelinde bu uygulamayı yapıyor. Hayata geçirilen bu projenin amacı yaya çizgilerinin farkındalığını arttırarak hem yaya geçitlerini yayalarımızca kullanılması hem de trafikteki diğer araçların yayamıza saygı göstermesiyle alakalıdır. İnşallah bu proje, trafikte yaya ve araç sürücüsü herkesin birbirine daha da saygı gösterdiği günlere de bir vesile olsun. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve tüm arkadaşlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kazasız belasız günler olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan ve ilçe protokolü yayaların önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan broşür, trafik düdüğü ve şapkayı yoldan geçen sürücülere hediye ederek trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SAMSUN

Çarşamba'da kırmızı çizgi uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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