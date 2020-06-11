Çarşamba'da 'kenevir' operasyonu
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Çarşamba'da 'kenevir' operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çarşamba'da 'kenevir' operasyonu
11.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:52

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı'nca gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde bir arazide yapılan aramalarda uzunluğu 25-30 santimetre arasında olduğu öğrenilen 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili F.T. isimli şahıs gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltı işlemlerinin ardından F.T., Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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