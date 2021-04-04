Çarşamba'da kazara kendini vuran genç kız yaralandı
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Çarşamba'da kazara kendini vuran genç kız yaralandı

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da kazara kendini vuran genç kız yaralandı

Çarşamba ilçesinde kazara kendisini vuran genç kız, tedavi altına alındı.

Çarşamba ilçesinde kazara kendisini vuran genç kız, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sungurlu Mahallesi'nde Ö.Z. (23), elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine Ö.Z, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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