Çarşamba'da Kaza: 4 Yaralı

Çarşamba'da Kaza: 4 Yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çarşamba'da Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim G.'nin(38) kullandığı 55 RL 575 plakalı hafif ticari araç ile Sefa S. (25) idaresindeki 55 RE 005 plakalı otomobil Otogar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Sefa S. ile birlikte otomobilde bulunan Turgut K.(59) ve hafif ticari araç sürücüsü Selim G. ile araçta bulunan Selime Ş.(39) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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