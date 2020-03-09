Çarşamba'da kaza: 2 yaralı
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Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Beylerce mevkisinden dönüş yapmaya çalışan Fatih M. idaresindeki 55 ADE 245 plakalı otomobil ile yine aynı yönden dönüş almakta olan İlhan O.'nun kullandığı 55 ABA 102 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç sürücüsü Fatih M. ve İlhan O. kazada yaralandı.


Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 112 Acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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