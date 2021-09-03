Çarşamba'da kaza: 11 yaralı
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Çarşamba'da kaza: 11 yaralı

Çarşamba'da kaza: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Salıpazarı-Çarşamba karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Çubukçuoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta Nuriye Y. yönetimindeki 34 BPE 453 plakalı otomobille, Gökhan D. idaresindeki 61 BC 309 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bekir Şahin, otomobil sürücüleri Nuriye Y., Gökhan D., Efe E., İshak K., Zeynep K., Zümra K., Rukiye K. Arzu K., Göksel K. ve Sündüs A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba'da kaza: 11 yaralı
Çarşamba'da kaza: 11 yaralı
Çarşamba'da kaza: 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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