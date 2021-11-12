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Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerlerken Beylerce mevkiindeki trafik ışıklarında duran T.B. yönetimindeki 55 ACE 454 plakalı otomobile, aynı yönde giden O.Ş. yönetimindeki 55 E 1084 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpma sonucu 55 ACE 454 plakalı otomobil sürücüsü T.B. yaralandı. Yaralı T.B., olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

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