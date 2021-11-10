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Çarşamba'da Kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'da Kaza: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ragıp Y. yönetimindeki 34 NVL 06 plakalı otomobille, Adem D.'nin kullandığı 55 AGF 834 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Leyla C. yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba'da Kaza: 1 yaralı

Çarşamba'da Kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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