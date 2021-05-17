Çarşamba'da kaza: 1 yaralı
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Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Barış B. idaresindeki 10 P 7155 plakalı hafif ticari araç ile Faruk Ş. idaresindeki 55 AEF 821 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Çarşamba'da kaza: 1 yaralı
Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çarşamba'da kaza: 1 yaralı - Haberler
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