Çarşamba'da katlı otoparkın temeli atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Çarşamba ilçesine kazandıracağı mekanik katlı otopark inşaatının temeli atıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Çarşamba ilçesine kazandıracağı mekanik katlı otopark inşaatının temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Çarşamba dışında il merkezi Subaşı'nda da mekanik otopark inşaatına başladıklarını söyledi.

Çarşamba'da 214 araç kapasiteli 7 katlı yer üstü mekanik otoparkın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "İşletme maliyeti nispeten düşük olacak ve Çarşambalı hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu otoparklarımızın en büyük özelliği, araç park edilirken emniyet noktasında da en güvenli otopark sitemine sahip teknoloji ve yazılım sistemiyle çalışıyor. Vatandaş aracını getiriyor, asansöre koyuyor ve elektronik olarak düğmeye bastığında sistem aracı en uygun olan yere park ediyor. İşi bittiğinde vatandaş fişini okuttuğunda asansör aracı araç sahibine getiriyor." dedi.

İlçenin doğu yakasında otopark sorununa çözüm üretecek mekanik otoparkı en geç 2022 yılının Mayıs ayında hizmete almayı planladıklarını dile getiren Demir, "Allah kazasız, belasız inşaatı yapmayı nasip etsin, mekanik katlı otoparkımız inşallah Çarşamba ilçemize hayırlı olsun. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turhan Yazıcı ve daire amirleri katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman