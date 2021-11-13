Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (41) idaresindeki 55 AEC 90 plakalı kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi'nde R.B'nin (42) kullandığı 61 PD 418 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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