Çarşamba'da kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. (41) idaresindeki 55 AEC 90 plakalı kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi'nde R.B'nin (42) kullandığı 61 PD 418 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.